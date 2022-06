Grüne Jugend ist gegen schwarz-grünen Koalitionsvertrag

Düsseldorf (dpa/lnw) -

Die Grüne Jugend empfiehlt der eigenen Partei, den schwarz-grünen Koalitionsvertrag bei der Delegiertenversammlung am Samstag in Bielefeld abzulehnen. «Schwarz-Grün entpuppt sich indem vorgelegten Vertrag als Koalition der Zumutung», bewertete Landessprecherin Nicola Dichant am Freitag das 146 Seiten starke Vertragswerk. «Die massiven Ungerechtigkeiten in NRWwerden kaum angegangen.»

Von dpa