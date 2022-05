Grüne Jugend skeptisch bei möglicher Schwarz-Grün-Regierung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die grüne Jugend in Nordrhein-Westfalen blickt skeptisch auf eine mögliche Koalition mit der CDU nach der Landtagswahl. «Wir wollen, dass mit allen demokratischen Parteien ernsthaft verhandelt wird. Klar ist für uns als linker Jugendverband auch, dass wir uns mit Schwarz-Grün sehr schwer tun werden», wurde Landessprecher Rênas Sahin in einer Mitteilung am Montag zitiert. Besonders in der Innenpolitik hätten die Christdemokraten «das repressive Versammlungsgesetz durchgedrückt». Auch beim Thema Klimaschutz liege man weit auseinander.

Von dpa