Grüne stehen für Gespräche bereit: «Keine roten Linien»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem Erfolg bei der Landtagswahl stehen die nordrhein-westfälischen Grünen für Gespräche für eine Regierungsbildung bereit. Sowohl CDU als auch SPD hätten Interesse an solchen Gesprächen signalisiert, sagte Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur am Montagabend in Düsseldorf.

Von dpa