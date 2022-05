Grünen-Landeschefin für Koalitionsverhandlungen mit CDU

Essen (dpa/lnw)

Die Landeschefin der Grünen in Nordrhein-Westfalen hat bei ihrer Partei für Koalitionsverhandlungen mit der CDU geworben. «Was jetzt als Chance vor uns liegt, ist, dass wir uns mit einer CDU über einer Brücke die Hand reichen und lagerübergreifende Lösungen finden», sagte Mona Neubaur am Sonntag bei einem Landesparteitag in Essen.

Von dpa