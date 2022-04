Heinen-Esser beklagt in Brief fehlende Entschuldigung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die zurückgetretene Landesumweltministerin von Nordrhein-Westfalen, Ursula Heinen-Esser (CDU), beklagt in einem Brief an die SPD-Landtagsabgeordnete Sarah Philipp eine fehlende Entschuldigung der SPD-Fraktionsspitze. «Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Herr Kutschaty das Vorgehen innerhalb der SPD öffentlich als «dumm und unsensibel» bezeichnet, aber leider an keiner Stelle ein Wort des Bedauerns oder der Entschuldigung hervorgebracht hat - weder gegenüber mir noch gegenüber meiner Tochter», schreibt Heinen-Esser in dem Brief, der der dpa vorliegt.

Von dpa