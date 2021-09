Heinsberg bleibt in CDU-Händen: Wilfried Oellers gewinnt

Heinsberg (dpa/lnw)

Der Kreis Heinsberg war von Corona-Pandemie und Hochwasser stark betroffen. Politisch hat sich aber in dem Kreis an der niederländischen Grenze nichts geändert: Wilfried Oellers (CDU) erzielte bei der Bundestagswahl am Sonntag das Direktmandat mit 39,7 Prozent der Stimmen. Der 46 Jahre alte Rechtsanwalt vertritt Heinsberg seit 2013 als direkt gewählter Kandidat im Bundestag. 2017 erhielt er 45,6 Prozent der Erststimmen. Das Direktmandat ging seit den ersten Bundestagswahlen 1949 durchgehend an die CDU.

Von dpa