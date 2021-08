Junge Union startet mit Laschet und Merz in den Wahlkampf

Olpe (dpa/lnw)

Im Frühjahr hätten in der Jungen Union viele am liebsten Markus Söder als Kanzlerkandidaten gesehen. Unter den 18 Landesverbänden hielt damals nur NRW zu Armin Laschet. Beim Auftakt des JU-Wahlkampfs in NRW am Samstag dürfte der CDU-Chef daher ein Heimspiel haben.

Von dpa