Justizminister: Schwerpunkt-Staatsanwalt für Umweltdelikte

Bielefeld (dpa/lnw)

Benjamin Limbach, designierter neuer Landesjustizminister in Nordrhein-Westfalen, will eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Umweltdelikte einrichten. Das kündigte der Verwaltungsexperte am Samstag beim Landesparteitag der Grünen in Bielefeld an.

Von dpa