Klingbeil: Union macht unanständigen Wahlkampf

Köln (dpa)

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat der Union zwei Tage vor der Bundestagswahl einen unanständigen Wahlkampf vorgeworfen. «Die haben keine Inhalte. Das Einzige, was sie gefunden haben, ist Schmutz. Und mit diesem Schmutz schmeißen sie jetzt seit Wochen», sagte Klingbeil am Freitag auf der Abschlusskundgebung der Sozialdemokraten in Köln. «Das ist der unanständigste Wahlkampf, den ich je von den Konservativen erlebt habe», sagte Klingbeil. Die Union mache das, weil sie Angst habe, die Macht im Land zu verlieren.

Von dpa