Knappes Wahlergebnis: NRW-Wirtschaft mahnt zur Eile

Essen (dpa/lnw)

Konzerne und Wirtschaftsverbände in NRW haben angesichts des knappen Wahlergebnisses bei der Bundestagswahl laut einem Medienbericht zur Eile gemahnt. «Was auch immer am Ende von Sondierungen und Koalitionsverhandlungen steht, es sollte so schnell wie möglich gehen, denn Deutschland braucht Stabilität und einen klaren Kurs», sagte RWE-Chef Markus Krebber der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (WAZ, Montag). «Vor uns liegt ein Jahrzehnt der großen Veränderung. Wir brauchen Tempo, um die Weichen für eine klimaneutrale Industrie zu stellen, die Infrastruktur zu modernisieren und die Digitalisierung massiv voran zu treiben.» Dafür brauche es eine geschlossene kraftvolle Regierung, die jetzt handle.

Von dpa