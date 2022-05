Kutschaty: Rücktritt steht nicht zur Diskussion

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty steht nach der historischen Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ein Rücktritt nicht zur Diskussion. «Die Diskussion ist im Vorstand heute nicht aufgekommen und steht auch nicht zur Debatte», sagte der SPD-Landeschef und bisherige Fraktionschef am Montagabend am Rande einer Sitzung des SPD-Landesvorstands in Düsseldorf. «Das Ergebnis ist natürlich ernüchternd», sagte Kutschaty.

Von dpa