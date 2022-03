Landtagswahl: Fragen an Direktkandidaten im Internet möglich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Informiert sein zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai: Fragen an die 960 Direktkandidaten in 128 Wahlkreisen können seit Mittwoch über das Internetportal Abgeordnetenwatch.de gestellt werden. Für alle Kandidierenden seien dort Profile mit Steckbrief und politischen Zielen eingestellt, sagte die Sprecherin der Organisation, Léa Briand, am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa