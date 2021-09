Laschet und Merkel absolvieren letzten Wahlkampfauftritt

Einen Tag vor der Bundestagswahl treten Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) heute zu ihrer letzten Kundgebung in Laschets Heimatstadt Aachen auf. Die Wahlkampfveranstaltung (12.00 Uhr) ist im Stadtteil Burtscheid, wo der nordrhein-westfälische Ministerpräsident wohnt.

Die Kanzlerin und Laschet waren zuvor schon am Dienstagabend in Merkels Wahlkreis Stralsund gemeinsam aufgetreten. Der offizielle Wahlkampfabschluss von CDU und CSU war am Freitagabend in München mit Merkel, Laschet und CSU-Chef Markus Söder angesetzt.

Kurz vor der Bundestagswahl liegt die SPD in Umfragen weiterhin vor der Union, allerdings verkleinerte sich der Vorsprung leicht. Im neuen ZDF-«Politbarometer» kämen CDU/CSU laut der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen auf 23 Prozent. Die SPD liegt unverändert bei 25 Prozent.

Am Samstag beendet außerdem die FDP mit Bundesparteichef Christian Lindner ihren bundesweiten Wahlkampf mit Kundgebungen in Köln und Düsseldorf.