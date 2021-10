Düsseldorf (dpa)

Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Hendrik Wüst (46) soll am 23. Oktober auf dem Landesparteitag zum CDU-Landesvorsitzenden gewählt werden - als Nachfolger von Armin Laschet. Das gab Laschet am Dienstagabend in Düsseldorf bekannt.

Von dpa