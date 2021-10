Liese unterstützt Wüst als Ministerpräsident

Der Europa-Abgeordnete Peter Liese hat sich für Landesverkehrsminister Hendrik Wüst als Nachfolger für Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und Landesparteichef Armin Laschet (alle CDU) ausgesprochen. Wüst sei als Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung «mit einem super Ergebnis» wiedergewählt worden, und gleichzeitig habe sich mit der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) der Sozialflügel der CDU für Wüst ausgesprochen. Das sei ein «klares Zeichen», erklärte Liese, der auch Mitglied im Landesvorstand der CDU ist, am Dienstag. Wüst (46) vereine die Flügel der Partei und sei aufgrund seiner Ministererfahrung «bestens geeignet» für das Amt des Regierungschefs. «Er ist im besten Sinne ein moderner Konservativer und steht für eine neue Generation in der CDU.»

Laschet will am Dienstagabend in einer Sondersitzung des CDU-Landesvorstands einen Personalvorschlag für das Amt des Ministerpräsidenten und den Landesparteivorsitz unterbreiten. Der Unionskanzlerkandidat hatte vor der Bundestagswahl erklärt, er gehe «ohne Rückfahrkarte» nach Berlin - auch, wenn er nicht Kanzler werde. Wüst gilt seit langem als Favorit für die Spitzenämter in NRW.