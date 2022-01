Linke in NRW nominiert Kandidaten für Landtagswahl

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw)

Die Linke in Nordrhein-Westfalen rüstet sich für den Wahlkampf: Am Samstag (10.00 Uhr) nominiert die Partei in einer Online-Versammlung ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die Landtagswahl am 15. Mai. Auf Platz eins und zwei der Landesliste kandidieren die Soziologin Carolin Butterwegge und Jules El-Khatib, der einer der beiden Landesvorsitzenden der Partei ist. Das elektronische Wahlergebnis soll am Sonntag per Urnenwahl bestätigt werden.

Von dpa