Nachfolge als Partei- und Regierungschef in NRW in eine Hand

Düsseldorf (dpa)

Die Nachfolge für Armin Laschet als Ministerpräsident und CDU-Landeschef in Nordrhein-Westfalen soll auf Wunsch der Spitzengremien der NRW-CDU in eine Hand gelegt werden. «Es ist wichtig, dass jemand mit einem Amtsbonus in die Landtagswahl 2022 geht», sagte CDU-Landtagsfraktionschef Bodo Löttgen am Dienstag nach einer Fraktionssitzung in Düsseldorf. Spitzenkandidat und Übergangsministerpräsident bis zur Wahl sollte nur eine Person sein. Dieser Wunsch sei sowohl im Landesvorstand als auch in der Fraktion geäußert worden und werde Laschet übermittelt. Laschet werde das Verfahren moderieren und seine Personalvorschläge Anfang der kommenden Woche bekanntgeben.

Von dpa