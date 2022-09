Neue Vorwürfe um steuerfinanzierte Wüst-Fotos im Wahlkampf

Die Opposition macht der Landesregierung neue Vorwürfe wegen Fotos von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU): So seien von der Regierung bezahlte Bilder im Frühjahr auf Social Media-Accounts des CDU-Landesvorsitzenden Wüst aufgetaucht, «die dieser hauptsächlich zum Zweck seines Wahlkampfs eingesetzt hat.» Erst Mitte September - rund vier Monate später - seien die Bilder in öffentlichen Mediatheken der Regierung hochgeladen worden. Die SPD wittert unerlaubte Wahlkampfhilfe durch die Staatskanzlei. Der «Kölner Stadt-Anzeiger» hatte zuvor berichtet.

Fotos von Wüst im Wahlkampf sorgen seit Wochen für Debatten. Eine Auflistung der Regierung auf Anfrage der FDP-Fraktion hatte ergeben, dass Ex-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und sein Nachfolger Wüst bei Hunderten Terminen von beauftragten Fotografen begleitet worden waren. Kosten: Mehr als 300 000 Euro.

Die SPD schaute sich die lange Termin-Auflistung noch mal an und fand nach eigenen Angaben heraus, dass bei rund einem Dutzend Terminen die Fotos von Wüst noch am gleichen Tag auf seinen persönlichen Accounts auftauchten - obwohl sie noch nicht in der Mediathek des Landes veröffentlicht waren. Dort hätte die CDU sich - wie jedermann - kostenfrei bedienen dürfen. Tatsächlich seien die besagten Bilder aber erst im September hochgeladen worden.

Die Staatskanzlei argumentiert dagegen, dass Wüsts persönliche Social Media-Kanäle Misch-Accounts seien: Wüst-Tweets seien damit manchmal in seiner Rolle als CDU-Chef oder in seiner Rolle als Ministerpräsident abgesetzt. Gekennzeichnet wurde das nicht. Die umstrittenen Fotos wurden damit aus SPD-Sicht von Wüst als Partei-Wahlkämpfer, aus Regierungssicht von Wüst als Ministerpräsident gepostet.

Dass Aufnahmen erst jetzt in Mediatheken des Landes landeten, beschrieb die Staatskanzlei gegenüber dem «Kölner Stadt-Anzeiger» als normalen Vorgang: Gelegentlich könne es zu «zeitlichen Abweichungen und einem gebündelten Upload kommen».

Die SPD hat eine Kleine Anfrage im Landtag gestellt, in der mehrere Listen mit Fototerminen angeführt sind. Die SPD-Abgeordnete und Generalsekretärin Nadja Lüders schreibt in der Anfrage, es dränge sich der Eindruck auf, dass manche Fotos nur für Wüst und seinen Wahlkampf gemacht worden seien.