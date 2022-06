Neuer NRW-Landtag hat sich konstituiert

Düsseldorf (dpa/lnw) -

Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat sich am Mittwoch in Düsseldorf das neue Landesparlament konstituiert. Der 69-jährige Alterspräsident Herbert Reul (CDU) eröffnete die Sitzung und verpflichtete alle 195 Gewählten auf die Eidesformel, wonach sie «ihre ganze Kraft dem Wohle des Landes Nordrhein-Westfalen widmen, seinen Nutzen mehren» und Schaden von ihm abwenden sollen.

Von dpa