NRW-Grüne halten sich Koalitionsoptionen offen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen wollen für eine Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl Mitte Mai «so hart wie noch nie kämpfen». Ihre Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin Mona Neubaur hielt am Dienstag Koalitionsoptionen sowohl mit der SPD als auch mit der CDU offen. «Es kann für uns als Grüne keinen Automatismus geben in die eine oder andere Richtung», sagte sie in Düsseldorf.

Von dpa