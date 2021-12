NRW-Grüne stellen Weichen für Landtagswahl

In der neuen Bundesregierung sind die Grünen bereits Koalitionspartner. Auch in Nordrhein-Westfalen will die Ökopartei wieder an die Macht. Auf einem digitalen Parteitag wollen die NRW-Grünen ihre Spitzenkandidatin wählen.

Mona Neubaur, Landesvorsitzende der Grünen in Nordrhein-Westfalen, spricht auf einem Parteitag.

Die nordrhein-westfälischen Grünen stellen ab Freitag (11.00 Uhr) auf einem dreitägigen Parteitag die Weichen für die Landtagswahl. Die rund 280 Delegierten wollen das Wahlprogramm und die Landesliste ihrer Kandidaten für die Wahl am 15. Mai 2022 beschließen. Spitzenkandidatin der Grünen soll die Landesvorsitzende Mona Neubaur werden. Zum Auftakt des Delegiertentreffens wird der frisch gekürte Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, per Video eine Rede zur aktuellen politischen Lage halten.

Wegen der Corona-Pandemie läuft der Parteitag im digitalen Format ab. Die Delegierten sitzen zu Hause an den Bildschirmen und stimmen online ab, die Parteispitze und das Präsidium sind am Tagungsort in Siegen.

Die 44-jährige, in Bayern geborene Neubaur führt die Grünen in NRW seit 2014. Seit 2018 bildet der Co-Vorsitzende Felix Banaszak mit Neubaur die traditionelle Doppelspitze der Partei. Banaszak wurde inzwischen in den Bundestag gewählt.

Das rund 100 Seiten lange Wahlprogramm der NRW-Grünen steht unter dem Motto «Von hier an Zukunft». Dazu sind mehr als 850 Änderungsanträge aus der Partei eingegangen. Bei der NRW-Landtagswahl 2017 kamen die Grünen auf 6,4 Prozent. Laut WDR-Umfrage lagen sie Ende Oktober bei 17 Prozent.