NRW im neuen Bundestag: 106 Männer und 49 Frauen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen schickt mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen in den neuen Bundestag. Unter den insgesamt 155 Abgeordneten sind 49 Frauen, wie aus einer am Montag veröffentlichten Übersicht des Landeswahlleiters hervorgeht. Der Frauenanteil steigt damit im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 von 26,8 Prozent auf 31,6 Prozent.

