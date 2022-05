NRW-Wirtschaft: Politik soll mehr Wettbewerb ermöglichen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Wirtschaft erwartet von der künftigen Landesregierung eine weitere Verbesserung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. «Politik muss noch stärker auf die kreativen Kräfte des Wettbewerbs setzen», sagte die Vizepräsidentin der Landesvereinigung der Unternehmensverbände, Margarete Haase, am Montag in Düsseldorf. «Unser Land braucht Offenheit für Innovationen, Wertschätzung für Unternehmertum und eine Kultur des Ermöglichens und Entlastens etwa durch Bürokratieabbau.» Nur dann fühlten sich große Industrieunternehmen, bodenständiger Mittelstand und quirlige Start-ups in NRW wohl. Am 15. Mai wird im bevölkerungsreichsten Bundesland ein neuer Landtag gewählt.

Von dpa