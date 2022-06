Politologe: Grüne und CDU in NRW «zum Erfolg gezwungen»

Münster (dpa)

Bei den Koalitionsverhandlungen von CDU und Grünen in Nordrhein-Westfalen könnte es aus Expertensicht bei diversen Wirtschaftsthemen hapern. Streit könnte es etwa bei der Mietpreisbremse geben, für die sich die Grünen in ihrem Wahlprogramm ausgesprochen hatten, sagte der Münsteraner Politik-Professor Norbert Kersting der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Von dpa