Reul: Nicht über «Wer wird was» in NRW streiten

Düsseldorf (dpa/lnw)

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat seine Partei in der anstehenden Nachfolgedebatte um Armin Laschet zu Geschlossenheit aufgerufen. «Die sicherste Gewähr, um abgestraft zu werden, ist sich zu streiten», sagte Reul am Montag auf WDR 2. «Wer wird was» sei nicht die entscheidende Frage für die Bürger in Nordrhein-Westfalen. Die Menschen erwarteten, dass die Politik Problem löse. Für die CDU sei entscheidend, dass sie die Landtagswahl im Mai 2022 gewinne. Er sei 2017 nicht als Innenminister einer schwarz-gelben Koalition in NRW angetreten, «um nach fünf Jahren wieder abgewählt zu werden.»

Von dpa