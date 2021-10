Reul will CDU-Direktkandidat seines Wahlkreises werden

Landesminister oder Lokalchef: Diese Auswahl haben die CDU-Mitglieder im Bergischen Land. Es geht um eine Direktkandidatur, die wohl auch in den Landtag führen wird. Innenminister Herbert Reul tritt an - doch ausgerechnet der dortige Kreischef stellt sich ihm entgegen.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) tritt heute an, um als CDU-Direktkandidat seines Heimat-Wahlkreises in die Landtagswahl 2022 zu ziehen. Der Ausgang ist völlig offen, denn der 69-Jährige tritt gegen den CDU-Kreisverbandsvorsitzenden Uwe Pakendorf an. «Das wird ein knappes Rennen», heißt es aus Parteikreisen.

Der 43 Jahre alte Pakendorf sieht seine Kandidatur im Rheinisch-Bergischen Kreis als Schritt zur Verjüngung und Erneuerung der CDU. Reul betont hingegen, dass die CDU nach der Schlappe bei der Bundestagswahl auch auf Bewährtes setzen sollte.

Während sich die Frauen Union im Vorfeld für Reul ausgesprochen hat, ist die Junge Union für Pakendorf. Die CDU-Stadtverbände in dem Wahlkreis haben unterschiedliche Empfehlungen abgegeben.

Bis 2004 saß Reul schon einmal knapp zwei Jahrzehnte im Landtag und war zwischenzeitlich CDU-Generalsekretär in NRW, dann wechselte er in das EU-Parlament. 2017 wurde er zum Innenminister Nordrhein-Westfalens ernannt. In diesem Amt will er auch nach der Landtagswahl weitermachen. Zusätzlich hierzu will er aber ein Landtagsmandat haben, auch um in der CDU-Fraktion Einfluss zu haben.

Bei der Wahl am Montagabend sind etwa 1000 Menschen stimmberechtigt, und zwar die Parteimitglieder aus Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal, Overath und Wermelskirchen. Erwartet werden 200 bis 300 Christdemokraten. Erst am Samstag wurde Reul auf einem Landesparteitag mit klarer Mehrheit zum Vize-Vorsitzenden der NRW-CDU gewählt. Nun droht ihm auf kleinerer Bühne ein Rückschlag.