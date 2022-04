Sechs Wochen vor der Wahl: Parteien dürfen Plakate aufhängen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen dürfen die Parteien ab diesem Wochenende in den meisten Kommunen Wahlplakate aufhängen. In Düsseldorf packten nach Beobachtung eines dpa-Reporters die ersten Helfer am späten Nachmittag ihre Autos mit Plakaten voll. In der Landeshauptstadt dürfen die Wahlplakate nicht mehr direkt an Bäumen befestigt werden - sondern nur zum Beispiel an Laternen.

Von dpa