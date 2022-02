SPD will im Landtagswahlkampf an vielen Haustüren klingeln

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw)

Die SPD will im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen an vielen Haustüren klingeln. «Ich glaube, eines der entscheidenden Instrumente, was uns zum Erfolg verholfen hat in der Bundestagswahlkampagne und auf das die NRW-SPD auch zurückgreifen möchte, das ist der sogenannte Tür-zu-Tür-Wahlkampf - das Gespräch direkt vor Ort in den Kommunen an den Haustüren der Menschen», sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Freitag in einer Online-Pressekonferenz 100 Tage vor dem Wahltermin Mitte Mai.

Von dpa