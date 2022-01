Staatskanzleichef Liminski tritt in Köln für CDU an

Köln (dpa/lnw)

Der Chef der Düsseldorfer Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU), bewirbt sich im Wahlkreis Köln-Ehrenfeld um ein Direktmandat für den Landtag. Er sei dort am Dienstagabend aufgestellt worden, berichtete der «Kölner Stadt-Anzeiger». Eine Sprecherin des CDU-Kreisverbands in Köln sagte am Mittwoch auf dpa-Anfrage, Liminski sei in Ehrenfeld mit rund 80 Prozent der Stimmen nominiert worden. Liminski, der als enger Vertrauter des früheren NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) gilt, hat bisher keinen Sitz im Landesparlament.

Von dpa