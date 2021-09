Städte im Flutgebiet: Vereinzelt Zelte als Wahllokale

Stolberg/Swisttal (dpa/lnw)

Nur wenige Städte in Nordrhein-Westfalen müssen wegen der Hochwasser-Katastrophe auf Zelte als Wahllokale bei der Bundestagswahl ausweichen. In Stolberg bei Aachen etwa wird ein Lokal von einem Gebäude, in dem üblicherweise die Stimmen abgegeben wurden, in ein Zelt davor verlegt, wie die Stadt mitteilte. Der Grund: Im Gebäude selbst liefen Aufräumarbeiten.

Von dpa