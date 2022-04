Wahlplakate in Duisburg beschädigt

Duisburg (dpa/lnw)

In Duisburg haben Unbekannte in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Wahlplakaten gestohlen oder beschädigt. Die Fälle häuften sich, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuletzt sei etwa im Stadtteil Friemersheim mehrfach ein AfD-Wahlplakat angezündet worden, das letzte Mal am späten Dienstagabend.

Von dpa