Wüst findet sich abzeichnenden Einzug in NRW-Landtag «gut»

Düsseldorf (dpa)

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst freut sich, dass sein bisheriger Koalitionspartner FDP trotz deutlicher Verluste Aussicht auf einen Einzug in den Landtag hat. «Wir haben mit der FDP in den letzten Jahren sehr gut, freundschaftlich, auch verlässlich regiert», sagte Wüst am Sonntagabend in der ARD. Nach Lage der Dinge sei die FDP «drin» im Landtag. «Und das find' ich gut. Da freu' ich mich für unseren Koalitionspartner aus den letzten fünf Jahren.»

Von dpa