Wüst: Gewinner der NRW-Wahl sind die CDU und die Grünen

Düsseldorf (dpa)

NRW-Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Hendrik Wüst hat die CDU und die Grünen als Gewinner der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen bezeichnet. «Es gibt zwei Gewinner heute Abend. Das sind die Grünen und das ist die CDU, meine Partei», sagte er am Sonntagabend in der ARD. Zugleich machte er klar, dass er den Regierungsauftrag bei der CDU sehe. «Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, ist der Regierungsauftrag klar. Viel, viel klarer, als es jede Umfrage gezeigt hat», sagte Wüst.

Von dpa