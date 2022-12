NRW will Abschiebestopp in den Iran verlängern

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen will den Abschiebestopp in den Iran über den 7. Januar hinaus verlängern. Mehr als drei Monate nach Beginn der Proteste im Iran gehe das Regime weiter «mit äußerster Härte» gegen die Demonstranten und Demonstrantinnen vor, teilte die Landesministerin für Flucht und Integration, Josefine Paul (Grüne) am Mittwoch mit. Die Exekutionen von zwei Demonstranten im Dezember zeigten, dass das Regime in Teheran vor nichts zurückschrecke, um die Menschen einzuschüchtern. «In der aktuellen Situation wäre es daher auch weiterhin unverantwortlich, Menschen in den Iran zurückzuführen.»

Von dpa