NRW will «Talentscouting» fortsetzen

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Das Land Nordrhein-Westfalen will sein Talentförderprogramm «NRW-Talentscouting» auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Das sagte Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Donnerstag bei einem Besuch des Zentrums für Talentförderung in Gelsenkirchen. Sie unterstrich die Bedeutung des Programms: Es unterstütze junge Menschen dabei, ihre Fähigkeiten zu entfalten und ihre Chancen zu nutzen und schaffe damit mehr Bildungsgerechtigkeit.

Von dpa