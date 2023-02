Nübel in Leverkusen im Monaco-Tor, Volland auf der Bank

Leverkusen (dpa)

Bayern-Leihgabe Alexander Nübel steht im Play-off-Hinspiel der Europa League bei Bayer Leverkusen im Tor der AS Monaco. Er ist damit der einzige Deutsche in der Startelf des französischen Erstligisten. Der langjährige Leverkusener Kevin Volland, der nach einer Rippenverletzung zuletzt erst wieder zu Kurzeinsätzen gekommen war, und Ismail Jakobs sitzen zunächst auf der Bank des Tabellendritten der Ligue 1. Von Beginn an im Sturm spielt dagegen der frühere Schalker und Gladbacher Breel Embolo.

Von dpa