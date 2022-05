Nübel über Bayern-Rückkehr in 2023

München (dpa)

Torwart Alexander Nübel sieht für sich beim FC Bayern München keine Zukunft, wenn Nationalkeeper Manuel Neuer noch weiter für den deutschen Fußball-Rekordmeister spielen sollte. «Stand jetzt komme ich 2023 zurück», sagte der frühere Schalker am Dienstag bei einer Medienrunde von Ligue 1 und Dazn. Der 25-Jährige ist bis zum 30. Juni 2023 an die AS Monaco ausgeliehen, sein Vertrag in München ist bis zum 30. Juni 2025 datiert. «Wenn Manuel noch da sein sollte, wird das glaube ich nichts mehr», meinte Nübel, der Stammkeeper bei den Monegassen ist. Es mache dann «keinen Sinn, dass ich zurückkomme».

Von dpa