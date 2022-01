Nürnberg will Fortuna-Schwäche nutzen

Nürnberg (dpa/lnw)

Pascal Köpke ist nach seiner schweren Knieverletzung und Joker-Einsätzen bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg wieder ein Kandidat für die Startelf. «Es ist eine Abwägungsfrage, denn sicher reicht die Kraft noch nicht für 90 Minuten», sagte Trainer Robert Klauß zwei Tage vor dem Auswärtsspiel der Franken am Freitag (18.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf. «Da müssen wir überlegen, ob wir ihn von Anfang an bringen oder in der Hinterhand haben wollen.»

