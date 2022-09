Nur noch wenige Corona-Fälle in Gefängnissen

In NRW sinkt die Zahl von positiv auf Corona getesteten Häftlingen. Waren es im März noch 1411, lag die Zahl im August nur noch bei 152. Das geht aus einem Papier des Justizministeriums an den Landtag hervor.

Eine geschlossene Pforte in einer Justizvollzugsanstalt.

Wie aus dem Bericht an den Rechtsausschuss hervor geht, gab es seit März 2020 insgesamt 5141 Corona-Fälle unter den Gefangenen. In NRW gibt es etwa 14.000 Haftplätze. Unter den Bediensteten gab es seit März 2020 rund 4800 Corona-Fälle.

Eine Prognose für den Herbst will das Ministerium nicht abgeben: Ob es dann wieder strengere Maßnahmen in den Gefängnissen geben werde, sei nicht absehbar. Das hänge - so der Bericht - unter anderem vom «Umfang des künftigen Infektionsgeschehens», sowie der «Gefährlichkeit vorherrschender Virusvarianten» und dem «lmmunisierungsgrad der Bevölkerung» ab.

Wie aus dem Bericht an den Landtag weiter hervor geht, haben fast 1900 Gefangene Entschädigungen für Arbeitsausfälle wegen Corona beantragt. JVA-Werkstätten waren teilweise geschlossen, die Inhaftierten konnten dann ihren Jobs im Knast nicht nachgehen. Insgesamt wurden seit März 2022 laut Ministerium so knapp 106.000 Euro an Entschädigungen ausgezahlt.