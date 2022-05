Obduktion: 49-Jähriger im Parkhaus getötet

Die Obduktion eines Toten, der am 26.

Das Parkhaus am Düsseldorfer Flughafen.

April in einem Parkhaus des Düsseldorfer Flughafens gefunden worden war, hat Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergeben. Deshalb habe eine Mordkommission Ermittlungen aufgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der 49 Jahre alte Mann war ohne festen Wohnsitz. Zeugen, die an dem Tattag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkhauses 1 gemacht haben, sind aufgerufen, sich bei der Polizei Düsseldorf zu melden.