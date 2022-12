Oberverwaltungsgericht verhandelt über Kohlekraftwerk Lünen

Münster (dpa/lnw)

Ein Streit über Abgase aus dem Steinkohlekraftwerk Trianel in Lünen beschäftigt ab Januar erneut das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen. Laut Mitteilung vom Montag hat das Gericht zwischen dem 16. Januar und dem 3. Februar vorerst drei mündliche Verhandlungstermine angesetzt. Wegen der großen Zahl an Beteiligten und Sachverständigen weicht das OVG auf ein Hotel in Münster und die Halle des Gerichts aus.

Von dpa