Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Totschlag in Lemgo

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung sucht die Polizei Bielefeld einen flüchtigen Tatverdächtigen in der Umgebung von Lemgo (Kreis Lippe) und Hagen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach hätte sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 24-jährigen Mann ergeben.

Eine Auseinandersetzung vor einem Kulturverein in Lemgo am 23. September 2021 hatte nach Polizeiangaben zwei Schwerverletzte zur Folge. Der Mann habe mit Stichwaffen einen damals 37-Jährigen und einen 25-Jährigen schwer verletzt. Der Aufenthaltsort des gesuchten 24-Jährigen ist derzeit unbekannt, die Polizei vermutet ihn in Lemgo oder Hagen. Die Polizei sucht nun Zeugen und veröffentlichte ein Fahndungsfoto des Tatverdächtigen.