Ohne Maske im Bielefelder Bahnhof: Haftbefehl vollstreckt

Für einen 38-Jährigen ist der Gang ohne Mund-Nasen-Schutz in den Bielefelder Hauptbahnhof zum Verhängnis geworden.

Als die Polizei die Personalien des Mannes aus Löhne im Kreis Herford wegen der Ordnungswidrigkeit überprüfte, fanden sie einen offenen Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Wache fanden die Beamten am Montag neun Flaschen Wodka, die der Mann kurz zuvor aus einem Supermarkt in Löhne gestohlen haben soll. Anschließend wurde der 38-Jährige einem Haftrichter vorgeführt.