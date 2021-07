OLG Hamm verkündet Urteil zu Wisenten im Rothaargebirge

Im Streit um ein Artenschutzprojekt mit Wisenten im Rothaargebirge verkündet das Oberlandesgericht (OLG) Hamm am Donnerstag (12.00 Uhr) ein Urteil. Nach der mündlichen Verhandlung Ende Mai müssen die OLG-Richter jetzt entscheiden, ob für die klagenden Waldbauern im benachbarten Hochsauerland eine unzumutbare Beeinträchtigung bei der Nutzung ihrer Grundstücke vorliegt oder ob sie die Herde nach dem Bundesnaturschutzgesetz dulden müssen.

Die Waldbesitzer beklagen, dass die Tiere Baumrinden abnagen und ihnen so ein großer finanzieller Schaden entsteht. Nach Angaben in der Verhandlung am 27. Mai wurden bislang einem der Kläger rund 30.400 Euro erstattet, dem zweiten rund 3300 Euro.

Wisente sind die größten Landsäuger Europas. Nachdem die Tiere in Deutschland lange als ausgerottet galten, ist im Rothaargebirge Deutschlands einzige freilebende Wisentherde angesiedelt worden. Aktuell hat die Herde eine Größe von 21 Tieren. Zuletzt waren junge Bullen geschossen worden, um die Gruppe zu verkleinern. Ein weibliches Tier war nach Angaben des Trägervereins beim Zusammenstoß mit einem Fahrzeug getötet worden.