OLG zu Streit zwischen Versicherung und Adlon-Investor

Hamm (dpa/lnw)

Im Streit um eine Schadenersatzforderungen in Milliarden-Höhe des Hotel-Investors Anno August Jadgfeld gegen die Signal-Iduna-Gruppe verhandelt das Oberlandesgericht Hamm (OVG) am 20. Dezember. Dabei geht es in dem Berufungsverfahren um die Frage, ob Jagdfeld neben dem Schadenersatz auch ein Schmerzensgeld von 100.000 Euro durch den Versicherer zusteht, wie das OLG am Dienstag mitteilte. Das Landgericht Dortmund hatte die Klage des Aacheners im Mai 2020 abgewiesen.

Von dpa