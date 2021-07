Olympia-Teilnehmer Jakobs offenbar vor Wechsel nach Monaco

U21-Europameister und Olympia-Teilnehmer Ismail Jakobs steht offenbar kurz vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln zu AS Monaco. Nachdem FC-Trainer Steffen Baumgart nach dem 4:0 im ersten Test am Freitag bei Fortuna Köln noch einen Einsatz von Jakobs am Samstag in Duisburg angekündigt hatte, fehlte der 21-Jährige dann doch beim 1:1 gegen den Drittligisten. «Die Dinge haben sich verändert», sagte Baumgart danach: «Die Gespräche wurden intensiver mit dem vielleicht neuen Verein.»

Den entsprechenden Club nannte Baumgart zwar nicht, Gerüchte um Monaco als möglichen neuen Arbeitgeber von Jakobs gibt es aber seit Tagen. Dort würde er auf den früheren Bayern-Trainer Niko Kovac sowie auf seine Landsleute Kevin Volland und Alexander Nübel treffen. Als Ablösesumme sind rund zehn Millionen Euro im Gespräch.