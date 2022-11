«On Air»-Ausstellung: Hören und Sehen im Museum

Krefeld (dpa/lnw)

Die Kunstmuseen Krefeld widmen sich ab Donnerstag in einer Ausstellung Klängen, Krach und Geräuschen in der Kunst. Die Schau mit dem Titel «On Air» befasst sich mit der Phase der 1950er- bis 1970er-Jahre, in denen neue Materialien und Dinge in die Kunst Einzug hielten, wie die Kunstmuseen Krefeld mitteilten. Die Ausstellung geht bis zum 26. März 2023.

Von dpa