Online-Plattform für Autos neuer Sponsor des FC Schalke 04

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 hat die Suche nach einem neuen Hauptsponsor erfolgreich abgeschlossen. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wird der Schriftzug «MeinAuto.de» von sofort an auf der Trikotbrust des Fußball-Bundesligisten zu sehen sein. Der Vertrag zwischen dem Revierclub und der Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland ist auf bis zu drei Jahre ausgelegt. Über die Höhe der Vertragssumme vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Von dpa