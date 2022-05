OVG deutet neue Rechtsprechung bei Abwassergebühren an

Münster (dpa/lnw)

Im Streit um die Berechnung von Abwassergebühren deutet sich vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht eine Niederlage der Stadt Oer-Erkenschwick an. In der mündlichen Verhandlung kündigte der 9. Senat am Dienstag an, langjährige Rechtsprechung kippen zu wollen. So sei der Inflationsausgleich in den zurückliegenden Jahren bei der Kalkulation für die Abwassergebühren unzulässigerweise doppelt berechnet worden. Auch bei fiktiven Zinssätzen seien zu hohe Werte angenommen worden.

Von dpa