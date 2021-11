OVG sagt Verhandlung um Nachtflüge am Flughafen Dortmund ab

Münster (dpa)

Wegen eines Corona-Falls unter den Verfahrensbeteiligten hat das Oberverwaltungsgericht Münster zwei Sitzungstermine im Streit um Nachtflüge am Flughafen Dortmund kurzfristig abgesagt. Ursprünglich sollte am Dienstag und Mittwoch mündlich in der Halle Münsterland verhandelt werden. Das OVG für das Land Nordrhein-Westfalen wollte über die Genehmigung der erweiterten Betriebszeiten nach 22 Uhr durch die Bezirksregierung Münster aus dem Jahr 2018 entscheiden. Einen neuen Termin nannte das OVG in seiner Mitteilung von Montag vorerst nicht.

Von dpa